استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مسجداً في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرون برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدتي طمون جنوب طوباس وقباطية جنوب جنين ومخيم عسكر شرق نابلس.

وبارتقاء الشهداء الخمسة يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري إلى 90 شهيداً.

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