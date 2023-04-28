إيرواني: الحكومة السورية ساعدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم الإغاثة لجميع المناطق المتضررة من الزلزال

نيويورك-سانا

جددت إيران التأكيد على أن أي آلية مساعدة لسورية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، ومع الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قوله في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس حول سورية: “على الرغم من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لا يزال الوضع في سورية ولاسيما بعد زلزال السادس من شباط الماضي يشكل تحدياً كبيراً”.

وأضاف إيرواني: “الحكومة السورية فتحت بقرار مستقل معبرين حدوديين آخرين لتسهيل الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المنظمات الإرهابية، حيث يُظهر تقرير الأمين العام أن فتح هذين المعبرين أدى إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية، ونحن من جانبنا نقدر للحكومة السورية التزامها بمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقديم الإغاثة للمناطق المتضررة من هذه الأزمة”.

وشدد المندوب الإيراني على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية محايدة وغير سياسية لجميع مناطق سورية، وكذلك التخطيط للمساعدات الإنسانية بطريقة تساعد على إعادة بناء البنية التحتية وتقوية الاقتصاد السوري، ودعم التنمية المستدامة وطويلة الأجل في البلاد.

وأوضح إيرواني أن استمرار الإجراءات القسرية الأحادية يشكل عقبة كبيرة أمام تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية، مضيفا إن هذه الإجراءات غير القانونية كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد ومستويات معيشة الناس، وحدّت من قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، والزلزال الأخير في سورية جعل مسألة إلغاء الإجراءات الجائرة أكثر أهمية وإلحاحاً.

وجدد إيرواني التأكيد على أن التواجد غير المشروع لقوات عسكرية أجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في سورية، هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهو المسبب الأساسي لانعدام الأمن فيها، مشددا على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لهذه القوات غير الشرعية بما يهيئ البيئة المواتية لحل الأزمة واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب إيرواني عن ترحيب إيران بتحسن العلاقات الدبلوماسية لسورية في المنطقة والعالم وخاصة مع الدول العربية الشقيقة بما يضمن أمنها واستقرارها وازدهارها.

وجدد المندوب الإيراني إدانة طهران للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة وسلامة الأراضي السورية، مضيفاً إن على مجلس الأمن الدولي التخلي عن نهج الكيل بمكيالين والاستجابة لمطالب سورية المتكررة بالتحرك لوقف هذه الاعمال العدوانية.

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