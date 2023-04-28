الصين: السلوك الأمريكي يحرض على المواجهة بين التكتلات ويقوض السلام

بكين-سانا

أكدت الصين أن ما تفعله الولايات المتحدة يحرض على المواجهة بين التكتلات، ويزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية ويعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر وهو ما تعارضه الصين بقوة.

وتعليقاً على “إعلان واشنطن” الصادر عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأربعاء الماضي، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أمس أوردته وكالة شينخوا: “الولايات المتحدة تضع مصالحها الجيوسياسية قبل أمن المنطقة برمتها، وهي مصدر للتوتر عن طريق استغلالها قضايا شبه الجزيرة الكورية”.

وتابعت ماو: “إن السلوك الأمريكي ينتج عن عقلية الحرب الباردة، وزاد من التوترات في شبه الجزيرة، وقوض السلام والاستقرار الإقليميين”، لافتة إلى أن هذا السلوك يعارض الالتزام بالهدف المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

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