18 من نيسان-1872 افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما

دمشق-سانا
1888- صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة.
1906- زلزال بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريقاً ودماراً ويؤدي إلى وفاة حوالي 3000 شخص.
1915- سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأخذه أسيراً لدى الألمان وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1919- إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى.
1942- القوات الأمريكية تشن غارات على طوكيو وناغويا ومدن يابانية أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية.
1955- انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية، واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام، وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز.
1980- تأسيس جمهورية زيمبابوي.
1993- طائرات القوات الجوية الأمريكية تهاجم قواعد رادار عراقية.
1996- عدوان إسرائيلي على موقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي إلى استشهاد 102 من المدنيين اللبنانيين كانوا لجؤوا إلى المقر هرباً من قصف الاحتلال الإسرائيلي.
من مواليد هذا اليوم..
1580- توماس ميدلتون، كاتب مسرحي وشاعر إنكليزي.
من وفيات هذا اليوم..
1955- ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أمريكي “سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921”.
2003- إدغار كود، عالم بريطاني في علم الحاسوب.
أعياد ومناسبات..
عيد الجيش في إيران.
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