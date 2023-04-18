18 من نيسان-1872 افتتاح أبواب أول كنيسة مسيحية بناها اليابانيون في يوكوهاما

دمشق-سانا

1888- صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة.

1906- زلزال بقوة 8.2 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريقاً ودماراً ويؤدي إلى وفاة حوالي 3000 شخص.

1915- سقوط طائرة الطيار الفرنسي رولان غاروس وأخذه أسيراً لدى الألمان وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919- إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى.

1942- القوات الأمريكية تشن غارات على طوكيو وناغويا ومدن يابانية أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية.

1955- انعقاد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا بحضور وفود 29 دولة إفريقية وآسيوية، واستمر المؤتمر لمدة ستة أيام، وكان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز.

1980- تأسيس جمهورية زيمبابوي.

1993- طائرات القوات الجوية الأمريكية تهاجم قواعد رادار عراقية.

1996- عدوان إسرائيلي على موقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي إلى استشهاد 102 من المدنيين اللبنانيين كانوا لجؤوا إلى المقر هرباً من قصف الاحتلال الإسرائيلي.

من مواليد هذا اليوم..

1580- توماس ميدلتون، كاتب مسرحي وشاعر إنكليزي.

من وفيات هذا اليوم..

1955- ألبرت أينشتاين، عالم فيزياء نظرية أمريكي “سويسري من أصل ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921”.

2003- إدغار كود، عالم بريطاني في علم الحاسوب.

أعياد ومناسبات..

عيد الجيش في إيران.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency