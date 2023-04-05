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إصابة فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال شمال الخليل ونابلس

2023-04-05

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت آمر ومنطقتي عصيدة رأس الجوهرة عند مدخل المدينة الشمالي، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما أصيب 12 فلسطينياً بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية .

من جهة أخرى شارك عشرات الفلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بوقفة احتجاجية تندد باقتحام قوات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه وبجرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

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