روسيا تحذر من وجود القوات الفرنسية في أوكرانيا

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية من وجود القوات الفرنسية في منطقة الصراع الأوكراني، مؤكدة أن هذه القوات ستصبح هدفاً للجيش الروسي إذا تواجدت هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم وفق ما نقلت عنها وكالة نوفوستي: “إن الرئيس الفرنسي أكد رغبة بلاده في خلق نوع من التشتت الاستراتيجي لروسيا، وعلينا أن نخيب أمله”.

وأضافت زاخاروفا: “بالنسبة لنا يبدو الوضع أكثر وضوحاً لقد أكدنا بالفعل منذ وقت طويل أنه إذا جاء الفرنسيون إلى منطقة الصراع فسيصبحون حتماً أهدافاً للقوات المسلحة الروسية”.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن تصريحات ممثلي الدول الغربية حول استعدادهم لإرسال قوات إلى أوكرانيا تتطلب رداً مسؤولاً وسريعاً وفعالاً من موسكو.

وقال بيسكوف: إن التدريبات النووية التي أعلنتها روسيا مؤخراً ترتبط بشكل مباشر بالتصريحات الاستفزازية والمتصاعدة الأخيرة في القارة الأوروبية من قبل بعض الممثلين الأوروبيين.

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