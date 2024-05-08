منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها المتواصل على قطاع غزة واقتحامها مدينة رفح، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ونقلته وكالة واس: إن التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عزمه مواصلة توسيع جريمة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح، سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه تؤكد رفضه لكل القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.

وحذرت المنظمة من خطورة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية، وسيؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إلزام “إسرائيل” كونها قوة الاحتلال بوقف عدوانها العسكري وجرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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