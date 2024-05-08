الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 1000 جندي أوكراني وتحرير بلدتين في خاركوف ودونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ضربة مكثفة باستخدام صواريخ فرط صوتية وأسلحة أخرى على مواقع طاقة أوكرانية، كما حررت بلدتين جديدتين بخاركوف ودونيتسك وتم القضاء على أكثر من 1000 جندي أوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: “رداً على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة الروسية شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من البحر والجو، منها نظام “كينجال الصاروخي فرط الصوتي وطائرات مسيرة على مرافق الطاقة ومؤسسات المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا”.

وأكد البيان أن الضربة حققت أهدافها، وأصابت جميع المواقع المستهدفة، مضيفاً: إن هذا الهجوم أدى إلى “انخفاض كبير في قدرة أوكرانيا على إنتاج السلع العسكرية، وكذلك نقل الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية إلى خط التماس القتالي”.

وأوضحت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1050 جندياً خلال يوم، وذلك في مناطق خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

ووفق البيان أصابت وحدات من مجموعة قوات دنيبر الروسية تجمعات للقوات والمعدات الحربية الأوكرانية في زابوروجيه وخيرسون وتم تدمير ورشة إنتاج الطائرات المسيرة التابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 101 ومستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية، فضلاً عن إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 113 منطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency