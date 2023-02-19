الوفد الطبي الباكستاني في حلب يلقي محاضرات توعية لكادر الصحة المدرسية

حلب-سانا

ألقى الوفد الطبي الباكستاني الزائر لمدينة حلب محاضرات توعية لكادر الصحة المدرسية في اختصاصات الجراحة العصبية والعظمية والتمريض، وذلك في ختام زيارته للمدينة التي استمرت خمسة أيام.

وقدم فايز الجزاي دكتور جراحة عصبية من باكستان شرحاً عن الحالات التي يتعرض لها المصابون جراء الزلازل حسب خبرتهم بعد الزلزال الذي ضرب بلادهم سنة 2015، وكيفية التعامل مع المصاب وترميزهم بألوان محددة حسب درجة الخطورة والأولوية في نقلهم إلى المشافي، مستعرضاً حالات صادفها خلال عمله في الجراحة العصبية.

ومن الوفد أشار محمد أسامة دكتور جراحة عظمية إلى الحالات التي صادفها أثناء وجوده في مشافي حلب، مؤكداً أن أغلب الحالات لم تحتج إلى بتر نظراً لسرعة تجاوب الأطباء السوريين معها، متحدثاً عن حالة لسيدة في مشفى الرازي قام الطبيب بعمل شقين جراحيين في اليد المعرضة للهرس لإخراج الشظايا منها وعدم الحاجة لبترها.

وقدم راجيه كبير اختصاصيي التمريض شرحاً عن كيفية عمل الممرض مع الحالات الطارئة خلال فترة الكوارث، ونقل المصاب إلى المستشفى بطريقة آمنة دون إلحاق أي أضرار.

وفي ختام المحاضرات دعا العاملون في الصحة المدرسية إلى استمرار تبادل الخبرات بين الدولتين، وإرسال أطباء نفسيين لمساعدتهم في التعامل مع الآثار النفسية التي تصيب الأطفال واليافعين بعد تعرضهم لصدمة، وذلك في المرحلة اللاحقة.

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