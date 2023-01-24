الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية إرهابية في جمهورية القرم

موسكو-سانا

فككت قوات الأمن الروسي اليوم خلية إرهابية تدار من أوكرانيا في جمهورية القرم، واعتقلت جميع عناصرها.

وقال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إن عناصر الأمن، وبالتعاون مع الحرس الوطني في جمهورية القرم، تمكنوا من تفكيك أنشطة خلية تابعة لتنظيم إرهابي دولي، واعتقال ستة من عناصرها، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المواد الدعائية للخلية، والعديد من وسائل اتصال ووسائط إلكترونية تستخدم في الأنشطة الإرهابية.

وأضاف المركز: إن الخلية قامت بأعمال تهدف لنشر أيديولوجية إرهابية على أراضي روسيا، وبتجنيد أفراد من سكانها خلال اجتماعات سرية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حرباً ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار.

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