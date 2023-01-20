وفاة 25 شخصاً في نيجيريا جراء تفشي مرض الدفتيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا وفاة 25 شخصاً، معظمهم من الأطفال جراء تفشي مرض الدفتيريا في البلاد.

ونقلت أسوشييتد برس عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا قوله: “إن العدد الإجمالي للإصابات لم يحدد بعد إلا أنه تم الاستجابة بشكل طارئ لتفشي المرض”، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لمراقبة الوضع عن كثب في أربع ولايات من البلاد.

وقالت لجنة الصحة في ولاية كانو: “إن الولاية سجلت أكثر من 70 حالة مشتبه بها إلى جانب 25 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى البكتيرية”.

والدفتيريا هي عدوى بكتيرية تصيب الجلد والجهاز التنفسي العلوي ما يستدعي الرعاية الطبية في حالات كثيرة بوحدات العناية المركّزة، وهي تعتبر مميتة في بعض الأحيان بحال تأخر طلب المساعدة.

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