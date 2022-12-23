بيسكوف: الجيش الروسي أحرز تقدماً في ملف نزع سلاح نظام كييف

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي أحرز تقدماً في ملف نزع السلاح من نظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله رداً على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة: “يمكن القول إن هناك تقدماً كبيراً على طريق نزع سلاح أوكرانيا والحد من إمكاناتها العسكرية”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح يوم أمس أن مخزون الأسلحة لدى نظام كييف قد انتهى تقريباً.

وكان الرئيس الروسي أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا ستنفد قريباً، وبالتالي سيعتمد النظام فيها كلياً على المساعدات الغربية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين أنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وحول التقارير الإعلامية التي زعمت أن نظام كييف يعمل على إعداد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول شباط المقبل، قال بيسكوف: “سمعنا فلاديمير زيلينسكي، وكل ما قاله لا يستند إلى وقائع اليوم التي لا يمكن تجاهلها”.

وكان بوتين أكد أمس سعي موسكو لوضع حد للأزمة الأوكرانية، وكلما أسرع نظام كييف بفهم ذلك كان أفضل.

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