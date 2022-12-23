إصابة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بيت دجن شرق المدينة وبيتا جنوبها، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.

كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قرية قريوت، وانتشروا بكثافة في محيط نبع المياه.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم فلسطينيين اثنين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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