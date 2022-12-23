مجلس الاتحاد الروسي: الغرب يخطط لتقسيم روسيا لكيانات معادية تابعة لواشنطن

موسكو-سانا

حذرت لجنة حماية السيادة في مجلس الاتحاد الروسي من أن أعداء روسيا يسعون إلى تقسيمها لمناطق معادية لبعضها البعض وليس تغيير السلطة فيها، معلنة عزمها تعزيز تعاونها مع هيئات السلطات المحلية لإحباط هذه الخطط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اللجنة قولها في تقريرها السنوي: على أساس المعلومات الموجودة تعتقد اللجنة أن الهدف النهائي لأعداء روسيا ليس تغيير السلطة فيها أو تدمير نظامها السياسي بل تدمير وطننا كدولة موحدة من خلال تقسيمه إلى عدة مناطق مستقلة معادية لبعضها البعض وتكون تابعة ومطيعة لواشنطن.

وذكر أعضاء اللجنة في التقرير أن الدول الغربية دعت أكثر من مرة إلى إنهاء ما أسمته “استعمار روسيا” بهدف تحريك الأفكار الانفصالية، مشيرين إلى وجود خطط ملموسة لدى بلدان حلف الناتو تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في روسيا عن طريق دعم كل أشكال الانقسام، وباستخدام الشعارات السياسية المناسبة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد سابقاً أن الهدف الرئيسي للغرب هو تقسيم المجتمع الروسي، وتدمير البلاد من الداخل، مشدداً على عزم بلاده على التصدي لهذه الخطط الغربية.

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