إضاءة شجرة الميلاد في بانياس

طرطوس-سانا

احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أنار أهالي مدينة بانياس في محافظة طرطوس شجرة الميلاد بالقرب من المركز الثقافي.

وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين بطرطوس أحمد حسن في تصريح لمراسل سانا أن الشجرة مصنوعة بالكامل من توالف البيئة.

وبين الأب ميشيل صغبيني خادم رعية قلب يسوع في مدينة بانياس أن احتفالية اليوم تلخص رسالة محبة وسلام في مدينة بانياس، وأدخلت الفرحة والبهجة إلى نفوس الناس.

وبين رجب رجب مدير سوق المهن اليدوية في بانياس أنه تم تصميم الشجرة بمبادرة جماعية من 17 حرفياً من سوق المهن اليدوية وبمواد بسيطة جداً حيث يبلغ طولها ثمانية أمتار استخدموا خلالها 25000 قطعة من الخشب والصنوبر والعبوات البلاستيكية والقماش الخاص بليف الحمام والخرز والأزرار والملاعق البلاستيكية والخيزران والجبصين والصوف، إضافة إلى مواد أخرى.

ذو الفقار أبو غبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency