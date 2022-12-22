حلب تحتفل بالذكرى السادسة لتحريرها من الإرهاب

حلب-سانا

أقامت محافظة حلب مساء اليوم احتفالاً بالذكرى السادسة لتحريرها من الإرهاب بعنوان (نصرنا ميلاد) على مسرح نقابة الفنانين تخلله فقرات فنية وفيلم وثائقي عن تحرير المدينة وفيلم عن الشاعر الراحل صفوح شغالة وتكريم عائلته.

وبين محافظ حلب حسين دياب في كلمته أهمية الانتصار الذي تحقق بدماء الشهداء ومعارك العزة والفخار لرجال الجيش العربي السوري الذين دحروا الإرهاب وناضلوا كي تسمو الحياة والحرية، منوها بصمود أهالي المدينة الذين وقفوا صفاً واحداً مع أبطال الجيش وصبروا وتصدوا للإرهاب لتنتصر حلب وتحول الزمن إلى تاريخ.

وأشار المحافظ إلى الإرث الثقافي الكبير الذي تركه الشاعر والكاتب الراحل صفوح شغالة الذي بذل جهودا متواصلة لإنجاز هذا الحفل قبل وفاته بأيام.

وقدمت فرقة الجمعية الخيرية الشركسية لوحة استعراضية راقصة من الفلكلور الشركسي القديم، وفرقة نجوم الشهباء فقرة مسرحية قصيرة تناولت حب الوطن والتمسك به، وفرقة كارني للمسرح الراقص فقرات فنية عدة.

حضر الحفل أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.

قصي رزوق

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