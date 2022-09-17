طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو حار نسبياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية في ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…