الجيش يبدأ مشواره في الدوري الممتاز لكرة القدم بفوز مهم على جاره المجد

دمشق-سانا

قلب فريق الجيش تأخره بهدف امام جاره المجد إلى فوز مهم بهدفين لهدف في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في استكمال مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي الجيش كل من شمس الدخيل خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46 ومحمد صهيوني في الدقيقة 67 فيما سجل هدف المجد نضال محمد في الدقيقة 22.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس وفاز فيها الوثبة على الطليعة بهدفين لهدف وأهلي حلب على الكرامة بهدف وحيد وجبلة على جاره حطين بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتختتم منافسات هذه الجولة غدا بلقاء الوحدة والجزيرة بينما أجلت مباراة الفتوة وتشرين إلى موعد يحدد لاحقاً.

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