اتحاد الكتاب العرب ينعي الناقد والأديب الدكتور نضال الصالح

دمشق-سانا

نعى اتحاد الكتاب العرب في سورية القاص والناقد الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب العرب الأسبق بعد صراع مع المرض.

وعرف عن الدكتور نضال الصالح اهتمامه بالنقد الأدبي الحديث وإغناؤه للمشهد الثقافي السوري والعربي، ومساهماته الأدبية والثقافية في العديد من المؤتمرات العلمية والأدبية داخل سورية وخارجها، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات السورية والعربية، وتشهد المكتبة الأدبية بالكثير من إبداعاته القصصية والروائية والنقدية يذكر منها:

1- جمر الموتى

2- طائر الجهات المخاتلة

3- المغامرة الثانية: دراسات في الرواية العربية، وغيرها.

كما كتب عن فلسطين وقضيتها وخصها بنشيد الزيتون: قضية الأرض في الرواية الفلسطينية.

وبرحيله يخسر المشهد الثقافي في سورية والوطن العربي أحد أعمدة النقد الأدبي الحديث، تاركاً إرثاً إبداعياً متميزاً لن ينسى دارسو الأدب القادمون ما تركه من أثر إبداعي وراءه.

محمد الخضر

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