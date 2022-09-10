تعثر جديد لبايرن ميونيخ أمام ضيفه شتوتغارت في الدور الألماني

برلين-سانا

تعادل فريق بايرن ميونيخ مع ضيفه شتوتغارت بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البافاري كل من الفرنسي الشاب ماتياس تيل في الدقيقة الـ36 والألماني جمال موسيالا في الدقيقة الـ60 بينما سجل لشتوتغارت كريس فيهريش في الدقيقة الـ57 وسيرهو غيراسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

وفي باقي المباريات حقق لايبزيغ الفوز على حساب بروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة ونجح هوفنهايم في تخطي منافسه ماينز بأربعة أهداف لهدف وخسر فرانكفورت أمام فولفسبورغ بهدف نظيف وتعادل هيرتا برلين مع ايرليفركوزن بهدفين لكل منهما.

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