الأمم المتحدة: الاحتلال منع موظفينا من الوصول إلى معبر رفح ومخزوننا من الوقود في غزة يكفي يوماً واحداً

جنيف-سانا

أعلنت الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت موظفيها من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، محذرة من أن مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في القطاع يكفي ليوم واحد فقط بسبب إغلاق الاحتلال للمعبر.

ونقلت وكالة وفا عن الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ينس لايركه قوله اليوم: “لسنا موجودين حالياً عند معبر رفح لأن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لنا بالوصول إلى المعبر الذي يشكل نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية”.

وأضاف لايركه: “لدينا مخزون ضئيل للغاية من الوقود يكفي ليوم واحد تقريباً”، موضحاً أن الوقود يدخل عبر رفح فقط وأن هذا المخزون هو لمجمل العملية الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح الذي يعد الممر الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع وأغلقه بالكامل ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية.

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