باتروشيف: ماكرون لا يفهم ما يفعله عندما يتحدث عن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يفهم ما يفعله عندما يتحدث عن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

وقال باتروشيف في تصريح لوكالة تاس: “أعتقد أن الرئيس الفرنسي “فاشل” وعن ذلك يتحدث أيضاً بعض السياسيين داخل فرنسا فهو لا يفهم ما يفعله”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شباط الماضي خطوات جديدة لدعم أوكرانيا قائلاً: “إنه ليس من المستبعد إرسال قوات برية غربية لتحقيق هدف أوروبا المتمثل في إنزال الهزيمة بموسكو”.

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