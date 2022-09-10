حفل توقيع رواية (ذاكرة قلب) للأديبة ثناء صادق في حلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب حفل توقيع رواية بعنوان “ذاكرة قلب” للأديبة ثناء صادق نظمته مديرية ثقافة حلب وتضمن قراءة نقدية للأديب والكاتب إبراهيم كسار.

وتتحدث الرواية عن تحدي المرأة لبعض العادات والتقاليد المجتمعية التي تفرض القيود على طموحاتها ونجاحاتها ضمن أبواب صغيرة تتألف من 135 صفحة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الأديبة صادق أن روايتها تعتبر صرخة بوجه المستحيل كي لا تستكين المرأة للظروف والعادات التي تقيد تطورها مشيرة إلى أن الرواية تشبه السيرة الذاتية من حيث القالب وتجسد مقتطفات من حياة امرأة بإسقاطات واقعية جداً يدخل في بعضها خيال الكاتب.

وعن اختيارها للحديث عن تحديات المرأة أوضحت أنه يجب تسليط الضوء على معاناة المرأة وتشجيعها على الاهتمام بنفسها وطموحاتها إلى جانب قيامها بواجباتها تجاه عائلتها لتتمكن من وضع بصمتها في المجتمع إلى جانب الرجل.

وبين مدير الثقافة بحلب جابر الساجور أهمية هذا النشاط الأدبي لتسليط الضوء على النتاجات الأدبية التي تغني الحراك الثقافي والفكري والأدبي لافتاً إلى اهتمام وزارة الثقافة بالنشاطات الأدبية والثقافية كافة في مدينة حلب.

من جهته أشار مدير دار الكتب الوطنية محمد حجازي الذي أدار الحوار إلى أن الدار تعنى دائماً بكل الأنشطة الثقافية والفنية ولا سيما حفلات توقيع الكتب لما لها من أهمية في دعم المكتبة العربية والمحلية.

ولفت حجازي إلى أهمية دعم فئة الشباب بإنجازاتهم الأدبية من مثل الأديبة الشابة صادق التي لها مشاركات عدة على صعيد الشعر والأدب موضحاً أن الرواية تحكي عن قضية الحب والمرأة في المجتمع الشرقي الذي يتمسك ببعض العادات الواجب التخلص منها.

ومن الحضور تحدثت الأديبة والشاعرة مها الحج حسن عن أهمية الرواية التي تعتبر سرداً وجدانياً إنسانياً لامرأة مرهقة متعبة من الحياة الزوجية وتربية الأولاد مشيرة إلى عنصر المفاجأة في آخر الرواية التي تثبت فيها المرأة قوتها وإبداعها.

يذكر أن للأديبة ثناء صادق إصدارات عدة منها “رسائل يحملها القمر” وشاركت بالعديد من الأمسيات الأدبية والمحاضرات الثقافية.

زينب شحود

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