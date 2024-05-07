هطولات مطرية متفرقة أغزرها في عين حلاقيم بريف حماة

دمشق-سانا

شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 70 مم في عين حلاقيم بريف حماة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في حماة: الرصافة21 ووادي العيون ومصياف 30 وعين حلاقيم 70 مم وربعو 20 مم والحميري وصوران 6 مم ومحردة 4.6 مم وكفر زيتا وحماة المدينة 2 مم والصبورة 2.5 مم، وفي منطقة الغاب شطحة 9 مم وعين الكروم 11 مم والكريم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 3.5 مم.

في دمشق: سرغايا 15 مم والزبداني ومضايا 1 مم ويبرود 7مم.

في السويداء: عين العرب 4 مم والسويداء المدينة 3 مم.

في درعا : المسيفرة 4 مم ودرعا المدينة 4.5 مم.

في حمص: الناصرة 14 مم ومرمريتا 15 مم وشين 48 مم وقلعة الحصن 55 مم والمخرم والعريضة 6 مم وتلكلخ 5 مم وتل دو 11 مم وحمص المدينة 7.5 والرستن 9 مم والقريتين 3 مم.

في طرطوس: القدموس 48.5 مم والشيخ بدر 1 مم ومشتى الحلو 64 مم ودريكيش 20 مم وصافيتا 7.5 مم وحمام واصل 7 مم والصفصافة 8 مم وطرطوس المدينة 11 مم.

في اللاذقية: المزيرعة 9 مم والقرداحة 15 مم ووادي قنديل 2 مم ومطار اللاذقية الدولي 1 مم واللاذقية المدينة 1.8 مم.

في إدلب: جسر الشغور ومدينة إدلب 3 مم وأرمناز 4 مم.

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