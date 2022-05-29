إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية مساء اليوم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة شابين بجروح وآخرين بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح بينهم سيدة اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات عدة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تنديداً باقتحامها ومجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency