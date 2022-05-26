تخريج الدفعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من طلاب المعهد العالي لإدارة الأعمال

دمشق-سانا

احتفل المعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا) اليوم بتخريج الدفعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من طلابه بمرحلة الإجازة الجامعية الأولى في اختصاصات (الإدارة المالية والمصرفية وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والمعلومات والتسويق) وكرم الأوائل في كل اختصاص من كلا الدفعتين.

وهنأ الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة له الخريجين ونوه بخبراتهم الأكاديمية التي سترفد سوق العمل الداخلي والخارجي مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء الخريج وتطوير مهاراته شخصياً وأكاديمياً ليكون مميزاً وقدوة يحتذى بها في مجال العمل لاحقاً.

ولفت عميد المعهد الدكتور حيان ديب إلى استمرار المعهد العالي لإدارة الأعمال بممارسة دوره في إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال إدارة الأعمال سواء من خلال الاختصاصات المتاحة في المرحلة الجامعية أو من خلال الدراسات العليا وماجستيرات التأهيل والتخصص والماجستيرات البحثية والدكتوراه معتبراً أن بناء المستقبل يبدأ ببناء الذات وتحصينها وتهذيبها وتعليمها وتعزيزها وصولاً لتحقيق الأهداف وبناء المجتمع والسمو بالوطن.

بدورها أكدت سلمى السمان مدير عام مساعد للموارد البشرية والتطوير في بنك بيمو السعودي الفرنسي راعي الحفل أن رفد سوق العمل بكفاءات سورية متمكنة أصبح ضرورة ملحة تنسجم مع التطور الحاصل في الاقتصاد السوري وخاصة خلال هذه المرحلة التي تتطلب تواجد الفئات الشابة والطموحة القادرة على ممارسة دورها المهم في بناء مستقبلها ومستقبل الوطن مستعرضة البرامج والمنح التعليمية المقدمة من إدارة البنك لطلاب المعهد.

وأعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم في توفير البيئة المناسبة لإكمال مسيرتهم الدراسية والوصول إلى يوم التخرج الذي يشكل نقطة انعطاف مهمة في حياتهم بعد سنوات من العمل والدراسة لافتين إلى الخبرة التي اكتسبوها في مجال قطاع الأعمال والمنهجيات والأساليب الحديثة فيه.

وأحدث المعهد العالي لإدارة الأعمال بموجب القانون رقم 40 لعام 2001 بهدف الإسهام في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر العاملة في القطاع العام والخاص والمشترك من خلال التعليم الأكاديمي المتخصص في ميادين علوم الإدارة ويمنح الدرجات العلمية من الإجازة والماجستير والدكتوراه في علوم الإدارة ودبلوم التأهيل والتخصص في إدارة الأعمال والماجستير البحثي والتنفيذي.

هيلانه الهندي

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