دعم الخط الكهربائي المغذي لمدينة القدموس بخط توتر متوسط

طرطوس-سانا

دعمت شركة كهرباء طرطوس الخط الكهربائي المغذي لمدينة القدموس بخط توتر متوسط ثان لتخفيف الحمولات عن الخط وزيادة وثوقية التيار الكهربائي.

وأوضح مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح لمراسلة سانا أنه نتيجة لازدياد الحمولة بشكل كبير على خط التوتر المغذي لمدينة القدموس وتكرار حالات الفصل نتيجة الحمولات الزائدة تمت تغذية المدينة بخط توتر ثان بطول 2.5 كم منها 500 متر هوائي أمراس ألمنيوم عاري مقطع 120 مم و2 كم كابل أرضي مقطع 185 مم وذلك بهدف تخفيف الحمولة عن الخط الرئيسي وتأمين تغذية حلقية في حال خروج أحد الخطين عن الخدمة.

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