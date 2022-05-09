700 عنوان في معرض للكتاب بمدينة السويداء

السويداء-سانا

ضم معرض شهر الكتاب السوري الذي افتتح في قصر الثقافة بمدينة السويداء نحو 12 ألف كتاب وأكثر من 700 عنوان.

وشهد المعرض الذي تقيمه الهيئة العامة السورية للكتاب احتفاء بيوم الكتاب السوري إقبالاً في يومه الأول لاقتناء الكتب ذات العناوين المتنوعة إضافة إلى الاستفادة من الحسومات عليها والتي بلغت 50 بالمئة.

وأشارت مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر لمراسل سانا إلى أن المعرض يضم مئات العناوين والإصدارات في مختلف الأجناس الأدبية ومنشورات الأطفال والدراسات والعلوم والخيال العلمي التي تلبي رغبة القراء.

وأوضحت أن هذا المعرض يأتي ضمن خطة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة بالتعاون مع هيئة الكتاب والمديرية بأسعار تناسب أغلب الشرائح بما يساعد أصحاب الدخل المحدود على اقتناء الكتب وبالتالي نشر ثقافة القراءة والتشجيع على العودة إلى الكتاب.

ويستقبل المعرض الذي يقام بالتزامن مع معارض مماثلة في المراكز الثقافية الفرعية بالمحافظات ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري زواره يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

سهيل حاطوم

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