إخماد حريق في حقل للقمح في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

أخمد أهالي بلدة الطيبة حريقاً نشب في أحد حقول القمح على طريق الطيبة – كحيل بريف درعا الشرقي.

وذكرت رئيسة مجلس البلدة ماريا الزعبي أن الحريق أتى على مساحة 5 دونمات من القمح، واستطاع الأهالي باستخدام صهاريج مياه مقطورة بالجرارات الزراعية إخماده ومنع امتداده لمساحات أكبر.

ودعت الزعبي السائقين إلى ضرورة الانتباه وعدم رمي أعقاب السجائر خلال سيرهم بمركباتهم على الطرقات التي تنتشر على جانبيها حقول القمح وغيرها من الحبوب منعاً لحوادث مشابهة.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency