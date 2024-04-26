المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة بالصواريخ.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً الاغتيال الجبان على طريق السريرة، قصف ‌‌‏مقاتلو ‌‏المقاومة موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين الليلة الماضية واصابتهما بشكل مباشر.

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