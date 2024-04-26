المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة بالصواريخ.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً الاغتيال الجبان على طريق السريرة، قصف مقاتلو المقاومة موقع حبوشيت ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.
وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي في عمليتين منفصلتين الليلة الماضية واصابتهما بشكل مباشر.
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