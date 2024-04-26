مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات إنسانية في جبلة

اللاذقية-سانا

وزّع مركز التنسيق الروسي في سورية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على الأهالي المتضررين من الزلزال الذي ضرب المحافظة العام الفائت في مدينة جبلة.

وأشار رئيس قسم المساعدات في المركز المقدم سيرغي راتوشين في تصريح لمراسلة سانا إلى أن هذه المساعدات مقدمة من مركز أفانغارد التدريبي والتعليمي في مدينة موسكو، وتتضمن نحو 7 أطنان من المواد الغذائية والألبسة والمنظفات والمعقمات، مبيناً أنها وزعت على 58 عائلة في منطقة الفيض بمدينة جبلة، إضافة إلى العائلات التي تقطن في القرى المحيطة لمطار حميميم.

وأكد راتوشين الوقوف إلى جانب الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جراء العقوبات الأحادية القسرية التي يفرضها الغرب، منوهاً بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتجذرة بين الشعبين الروسي والسوري.

وعبّر عدد من الأهالي عن مشاعر التقدير والامتنان للأصدقاء الروس حكومة وشعباً على تقديمهم الدعم للشعب السوري.

ديمة حشمة

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