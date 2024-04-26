مجموعة سياحية أجنبية تزور بصرى الشام وتطلع على معالمها التاريخية

درعا-سانا

“سحر التاريخ وجمال الحجارة الرائع في مسرح وقلعة بصرى يجعلك تغوص بتاريخ أمم عظيمة اندثرت وبقيت آثارها”.. بهذه العبارة استهلت الفرنسية ايرين كريستين حديثها لمراسل سانا خلال زيارتها مع مجموعة سياحية مدينة بصرى القديمة.

وأضافت كريستين: إن هذه التحف تحتضن قصصاً مليئة بالإبداع وروعة العمارة القديمة وتظهر الزخرفة الفريدة في المسرح والمدرج اللذين يعدان تراثاً ثقافياً لا يقدر بثمن.

في حين لفتت مواطنتها سيلفيا جان مالفيز إلى أن زيارة بصرى هي تواصل جميل بين الحاضر والماضي ودليل على براعة الحضارات القديمة في تكوين دول ذات شأن عظيم متمنية المزيد من الازدهار للدولة السورية وشعبها.

شيرين إسماعيل مديرة شركة سياحية من لبنان أكدت وجوب رعاية المعالم من قبل المنظمات الدولية للحفاظ على التراث العالمي لافتة إلى أن كنيسة القديسين جورجيوس وباخوس تعتبر نموذجاً رائعاً لأبنية الكاتدرائيات المسقوفة بالعالم.

في حين قال خالد عمار من لبنان: إن زيارته تأتي في إطار بحثه واهتمامه بفن العمارة القديمة شاكراً القائمين على هذه المعالم ورعايتهم المستمرة لها.

السائحة ليو يواني مديرة شركة تجارية صينية لفتت إلى الروحانية الجميلة والتناغم الفريد بين الحاضر والماضي والذي لا تجده إلا في مثل هذه الأماكن مبينة أن التجوال في أزقة المدينة القديمة وحاراتها يجعلك تعيش اللحظة في خيال تصل من خلاله إلى الإحساس وكأنك تعيش ضمن تلك الحضارات.

رضوان الراضي

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