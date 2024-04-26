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وزارة التجارة الصينية: اتهامات الغرب للصين بما يسمى “القدرة الإنتاجية الزائدة” ازدواجية معايير

2024-04-26

بكين-سانا

أكدت وزارة التجارة الصينية أن الانتقادات التي وجهتها بعض دول الغرب للصين بشأن ما اعتبرته “قدرتها الإنتاجية الزائدة” تظهر “ازدواجية معايير نموذجية ” تمارسها هذه الدول.

ونقلت وكالة شينخوا عن “خه يا دونغ” المتحدث باسم الوزارة قوله: “إن هذا الموقف لن يتسبب بإعاقة التحول الأخضر العالمي وتقويض الثقة في التعاون في مجال تغير المناخ فحسب بل سيضر أيضاً برغبة الشركات في تنفيذ التعاون في مجالي التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية”.

وشدد “خه” على ضرورة تقييم قضية القدرة الإنتاجية بشكل كامل في سياق العولمة الاقتصادية والالتزام بموقف موضوعي ونزيه وعلمي، موضحاً أنه “من المنظور العالمي لا توجد قدرة إنتاجية زائدة في صناعة الطاقة الجديدة بل هناك نقص في هذه الطاقة الإنتاجية من أطراف أخرى”.

وأشار “خه” إلى أن تطوير طاقة جديدة خضراء ومنخفضة الكربون وصديقة للبيئة يعد إجراء مهما في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، بينما تستمر زيادة الطلب على منتجات الطاقة الجديدة مع وجود إمكانات نمو هائلة، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة الجديدة في الصين تواصل توفير قدرة إنتاجية ميسورة التكلفة وعالية الجودة، ما يسهم بشكل مهم في التنمية الخضراء العالمية.

ودعا “خه” بعض الدول والمناطق إلى النظر بموضوعية وشمول إلى احتياجات السوق العالمية للطاقة الجديدة، وتطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين، والتقييم النزيه للدور المهم الذي تضطلع به منتجات الطاقة الجديدة الصينية في التحول الأخضر العالمي.

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