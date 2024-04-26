منتخب سورية للأشبال بكرة المضرب يتأهل إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 12 سنة

عمان-سانا

نجح منتخب سورية للأشبال بكرة المضرب بالتأهل إلى نهائيات آسيا تحت 12 سنة بعد وصوله إلى الدور النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

وفاز منتخبنا على منتخب العراق اليوم بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي علماً أنه تصدر مجموعته في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كل من لبنان بنتيجة 3-0 والسعودية 2-1 والبحرين 3-0.

ويواجه منتخبنا في الدور النهائي الذي يقام غداً الفائز من لقاء المنتخبين السعودي والإيراني.

ومثّل منتخبنا كل من إياد سليم، كريم سليم وفادي سموع بإشراف المدرب رغيد الزين.

محمد الخاطر

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