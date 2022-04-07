إطلاق المسابقات الأدبية والفنية للأطفال للعام 2022

دمشق-سانا

أعلنت مديرية ثقافة الطفل عن مسابقاتها السنوية الأدبية والفنية للأطفال ولأدباء الأطفال لعام 2022 في مجالات القصة والسيناريو (القصة المصورة) والمقالة والشعر والتصوير الضوئي والرسم والخط العربي.

واشترطت المسابقة في مجال القصة أن يكون عمر الأطفال المشاركين من 7 إلى 17 عاماً ضمن موضوعين رئيسيين الأول عن حب الأخ الأصغر والثاني عن البحر على أن تكون القصة مكتوبة بالعربية الفصحى ولا يزيد عدد كلماتها على 200 كلمة.

أما في مجال الشعر فحددت المسابقة نفس الفئة العمرية على أن يكون الموضوع حواراً بلسان النهر أو عن الصداقة بشرط أن تكون القصيدة مكتوبة بالفصحى ولا تكون منشورة سابقاً.

وفي مجال التصوير الضوئي حددت المسابقة موضوع الصورة عن أطفال وهم على مقاعد الدراسة أو يلعبون أو يتعلمون العزف أو في المسرح أو يجلسون مع أسرهم في البيت حيث يمكن للطفل أن يشارك بأكثر من صورة على أن يكون حجمها (30 × 25) وأن تكون من تصوير الطفل نفسه حديثاً.

أما مسابقة الخط العربي فشملت نفس الفئة العمرية حيث يختار المشاركون إحدى العبارات التالية (لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء) تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الاسري وفق القوانين (للطفل حق الحماية من أشكال العنف كافة) على أن يكون قياس اللوحة (35 × 50) أو (20 × 35) على كرتون أو أي خامة مناسبة ومتوافرة.

وفي مسابقة الرسم حددت المسابقة أعمار الأطفال المشاركين من ضمن ثلاث فئات عمرية من 5 وحتى 13 سنة ضمن موضوعات حق الطفل في الراحة واللعب والأدوات الشعبية القديمة على أن يكون قياس اللوحة على كرتون كانسون (25 × 25) سم بألوان الباستيل أو الزيتي أو المائي أو الفلوماستر أو الغواش أو الإكرليك أو الأحبار الملونة.

أما مسابقة المقالة فحددت أعمار الأطفال من 12 إلى 17 عاماً عن موضوعات التعبير عن الرأي والتعليم المجاني ولا يزيد عدد الكلمات على 250 كلمة.

أما المسابقة في مجال كتابة السيناريو فيجب ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً بحيث يكون السيناريو مكتوباً ومجهزاً للنشر ضمن أشكال كتابة السيناريو المتعارف عليها في مجلات الأطفال بحيث يقدم الكاتب ثلاثة سيناريوهات لا يزيد الواحد منها عن أربع صفحات ولا يقل عن صفحتين وأن تكون القصة التي يمثلها السيناريو جديدة ومبتكرة بلغة حوار واضحة وملائمة.

كما أعلنت وزارة الثقافة عن مسابقة القصص الموجهة للطفولة المبكرة ما دون 8 سنوات وموضوعها عن حقوق الطفل بحيث يقدم المشارك خمس قصص بعيداً عن الوعظ والإرشاد بلغة ومضامين واضحة.

يشار إلى أن آخر موعد لاستلام الأعمال هو الأول من تشرين الثاني القادم.

ميس العاني

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