صيانة شاملة لمعمل سكر تل سلحب بعد توقف 7 سنوات

حماة-سانا

بعد توقف لمدة سبع سنوات يستعد معمل سكر تل سلحب بريف حماة الغربي للاقلاع مجدداً مع استمرار إجراء أعمال الصيانة للأقسام الإنتاجية لتكون جاهزة لاستقبال محصول الشوندر السكري خلال الموسم الانتاجي المقبل.

وأوضح المدير الفني في المعمل المهندس رامي عيسى في تصريح لمراسلة سانا أن المعمل سيستأنف العملية الإنتاجية بعد توقف إنتاجه موضحاً أن إعادة التشغيل عادة تكون بين شهري حزيران وتموز حيث تجري حالياً بشكل مكثف أعمال الصيانة بنسبة إنجاز بلغت 95 بالمئة وسيكون المعمل جاهزاً للإنتاج بداية موسم الشوندر السكري المقبل.

وبين عيسى أنه تم إجراء عمليات تجريب وتشغيل للمعمل للكشف عن جاهزية جميع الصيانات اللازمة لافتاً إلى أن هناك بعض الصعوبات في تأمين بعض القطع التبديلية ذات المنشأ الخارجي نتيجة الحصار الاقتصادي على سورية و الارتفاع المستمر للأسعار.

وعزا توقف المعمل عن الإنتاج خلال السنوات الماضية إلى تراجع زراعة الشوندر السكري في منطقة الغاب مع نقص اليد العاملة وقلة توافر الخبرات الفنية مشيراً إلى أن المعمل حالياً يسعى لتأمين بعض العمالة من خلال العقود الموسمية خلال الدورة التشغيلية المقبلة وتأمين العمال ذوي الخبرة لهذا العمل.

من جهته أوضح سعد جحا متعهد أعمال الصيانة للمعمل أن العقد المبرم مع المعمل يجري تنفيذه بأيد وخبرات محلية بدلاً من الشركات الأجنبية التي كانت عادة تنفذ هذه الأعمال سابقاً.

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