استئناف لقاءات التعليم المفتوح في جامعة دمشق غداً

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق استئناف اللقاءات الدورية في نظام التعليم المفتوح للفصل الأول من العام الدراسي الحالي اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة وفق بيان تلقت سانا نسخة منه.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في وقت سابق اليوم تعميماً فوضت بموجبه رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين فيما يخص دوام طلاب برامج التعليم المفتوح ودبلوم التأهيل التربوي واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالدوام حسب الأحوال الجوية وحالة الطرق في كل محافظة.

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