الخارجية الإيرانية تستنكر التصريحات البريطانية حول مفاوضات فيينا

طهران-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس من أن إيران ستكون المسؤولة إذا وصلت مفاوضات فيينا إلى طريق مغلق ووصفها بغير المسؤولة ولا أساس لها.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رداً على تصريحات تيراس قوله: “هذه التصريحات غير المسؤولة والتي لا أساس لها تعد ورقة أخرى من اللعبة الفارغة التي تقوم بها بريطانيا وبعض الدول الغربية لإلقاء التقصير على عاتق إيران والتغطية على أعوام من التقاعس في أداء الالتزامات والمواكبة لإجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية المفروضة من الولايات المتحدة”.

وأضاف خطيب زاده “إن استخدام مثل هذه العبارات البالية والتهديدات الفارغة لا تقلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا البلد في انتهاك الاتفاق النووي وبطبيعة الحال فإنها لا تؤدي إلى أي إخلال في عزم إيران للوصول إلى اتفاق جيد ومستديم وقابل للارتكاز حيث يوفر مصالح الشعب الإيراني”.

وأوضح خطيب زاده أن صبر إيران الاستراتيجي فقط هو الذي وفر الظروف لإنجاز المفاوضات في هذه المرحلة ولكن من الواضح أن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد وعلى الأطراف المقابلة بدلاً عن اتهام إيران بالتقصير واستخدام أدبيات مملة يعرفون هم أنفسهم أكثر من غيرهم مدى عدم ارتكازها إلى أي سند أن يبذلوا كل طاقاتهم وهممهم كي لا تذهب هذه الفرصة الأخيرة هدراً عند طاولة المفاوضات.