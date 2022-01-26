الوزير سالم: تطوير مركز جملة سوق الهال للسورية للتجارة بدمشق وتقديم مواده بأسعار التكلفة

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أهمية تطوير عمل مركز جملة سوق الهال التابع لفرع دمشق للسورية للتجارة ودوره في تأمين الخضار والفواكه واستجرارها من المزارعين مباشرة بسعر يناسبهم وتقديمها للمواطن بأسعار التكلفة دون حلقات وساطة.

واطلع الوزير سالم خلال جولة له اليوم في مركز جملة سوق الهال على واقع العمل فيه بعد تطويره وتوسيعه أفقياً إذ ضم 14 فتحة بسوق الهال وتأهيل محلات مجهزة لبيع الخضار وإحداث مركز للفرز وقبان الكتروني وتم تجهيز ساحات للتوضيب ووحدة التوضيب والفرز ونوه بالجهود المبذولة في عمليات فرز “الحمضيات والتفاح والبطاطا”.

كما شملت جولة الوزير سالم المستودع المركزي في الزبلطاني حيث اطلع على أعمال تعبئة وتغليف المواد المدعومة “سكر ورز” وآلية العمل فيه بدءاً من التعبئة حتى وصولها مراكز البيع وتقديمها للمواطن مشدداً على جودة التغليف والوزن والاهتمام بالمواد أثناء نقلها وبيعها كي لا تتعرض للتلف.

وأوعز الوزير سالم بضرورة التدخل في السوق من خلال السكر المقنن والمباشر وبالجملة.

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