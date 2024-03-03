وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: العمل الرقابي التمويني يسهم في بناء الاقتصاد الوطني

طرطوس-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أهمية عمل المراقب التمويني ودوره، باعتباره شريكاً في بناء الاقتصاد الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية وطنية وأخلاقية واجتماعية.

ولفت الوزير علي خلال افتتاحه الدورة التخصصية في مجال حماية المستهلك والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع محافظة طرطوس إلى أنه على المراقب التمويني أن يمارس عمله بكل نزاهة، وفقاً للأصول القانونية، وبعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية، كما عليه عدم التغاضي عن المخالفات الكبرى والجسيمة التي تمس بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة.

وبين الوزير علي أن وزارة التجارة الداخلية هي الأكثر التصاقاً بالمواطنين عبر الخدمات التي تقدمها إضافة إلى تداخل عملها مع باقي قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل عمل المراقب عنصراً مساهماً ببناء الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، وهذا يتطلب منه العمل بموضوعية مع أي شكوى ترد وإعطاء كل ذي حق حقه.

بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس نديم علوش خلال تصريح صحفي أهمية هذه الدورة لرفد المديريات بكوادر فعالة قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها لجهة ضبط الأسعار والتقيد بها ومنع احتكار السلع والحفاظ على توافرها بشكل مستمر بالأسواق.

وتقام الدورة لـ 56 متدرباً ومتدربة من محافظات حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى طرطوس، وذلك على مدى خمسة أيام في صالة مدرج المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، بهدف تأهيل وتمكين العناصر وإعداد كوادر متخصصة قادرة على العمل الرقابي بكفاءة ومهنية.

كما تفقد الوزير علي ومحافظ طرطوس فراس الحامد وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، وعدد من المعنيين مركز توضيب وفرز الحمضيات التابع للسورية للتجارة في منطقة أبو عفصة جنوب مدينة طرطوس واطلعوا على آلية العمل فيه.

فاطمة حسين

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