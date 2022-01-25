91 شهيداً و236 مصاباً ضحايا مجزرة العدوان السعودي على سجن صعدة

صنعاء-سانا

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات التي شنها طيران النظام السعودي على السجن المركزي في محافظة صعدة شمال اليمن إلى 91 شخصاً و236 مصاباً.

وقال وزير الصحة اليمنية طه المتوكل وفقا لموقع “المسيرة نت” إن “الحصيلة النهائية لجريمة السجن المركزي بصعدة مع انتهاء عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا بلغت 91 قتيلاً و236 جريحا يرقدون للعلاج في المستشفيات”.

وأشار المتوكل في مؤتمر صحفي اليوم من مكان المجزرة إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري “سجلت وزارة الصحة استشهاد 150 مواطناً وإصابة 350 آخرين”.

وكان طيران النظام السعودي شن الخميس الماضي غارات على السجن المركزي في صعدة ما أدى وفقا لحصيلة أولية لاستشهاد أكثر من 70 شخصاً وإصابة أكثر من 138 آخرين.

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