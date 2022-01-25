وزير الدفاع الأوكراني: لا وجود لخطر (غزو روسي) لبلادنا

كييف-سانا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن بلاده لا ترى اليوم أي وجود لخطر “غزو روسي” محتمل لها.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال ريزنيكوف للصحفيين داخل البرلمان الأوكراني اليوم: “كييف لا ترى خطر غزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا بداية من اليوم.. نحن نقيم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود إنهم ينسحبون باستمرار ثم يسحبون القوات ويجرون التدريبات كما يمكنني القول على وجه اليقين أنه حتى اليوم لم تنشئ القوات المسلحة الروسية مجموعة ضاربة يمكنها شن غزو عنيف لأوكرانيا”.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف دعا يوم أمس وسائل الإعلام إلى التخفيف من حدة تأجيج الوضع الأمني في البلاد وعدم زيادة التوتر وبث الذعر.

وقال دانيلوف في إحاطة إعلامية عقب اجتماع مجلس الأمن الأوكراني: “في الآونة الأخيرة حدثت الكثير من الأحداث الإعلامية في بلدنا والكثير من نسج الخيال شبه العسكري في وسائل الإعلام وأناشدكم أيها الأصدقاء والزملاء أن تخففوا من الحدة الموجودة قليلاً فالوضع القائم واضح لنا تماماً فلا داعي للذعر”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency