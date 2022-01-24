الروسي مدفيديف إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

كانبيرا-سانا

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً الدور ربع نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه اليوم على الأميركي مكسيم كريسي.

وتخطى مدفيديف منافسه الأميركي بزمن 3 ساعات و30 دقيقة بواقع 6-2 و7-6 4-7 و6-7 7-4 و7-5.

وبحال تتويجه في ملبورن سيصبح مدفيديف أول لاعب منذ 1968 يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى على التوالي وذلك بعد إحرازه لقب فلاشينغ ميدوز الأخير.

ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الكندي فيليكس (أوجيه) ألياسيم التاسع عالمياً بعد تخطيه الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 2-6 و7-6 7-9 و6-2 و7-6 4-7 في 3 ساعات و35 دقيقة.