أكثر من 88 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 88447 إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث البيانات الحكومية البريطانية فقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 15 مليوناً و953685 إصابة بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 153916 حالة.

وسجلت بريطانيا أمس 74799 إصابة و75 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الاصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا على التوالي.

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