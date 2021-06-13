الاحتلال يعلن مخططاً جديداً لإقامة 534 وحدة استيطانية جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداُ لإقامة /543/ وحدة استيطانية في قرية جالود جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية .

وأفاد غسان دغلس مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة الغربية لوكالة معا إن المخطط الجديد يهدف إلى توسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في القرية ويهدد بالاستيلاء على /400/ دونم .

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤءكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه .