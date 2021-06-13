الحرارة توالي ارتفاعها التدريجي والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو (1 إلى 3) درجات مئوية والجو غائم جزئياً في المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الليل وصحو بشكل عام في باقي المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة..