الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع جميع العقوبات عن إيران

فيينا-سانا

دعا المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا وانغ تشيون الولايات المتحدة إلى رفع جميع العقوبات الأميركية عن إيران قبل أن تعود الأخيرة للامتثال للاتفاق النووي.

وكانت المفاوضات بين وفود إيران ومجموعة أربعة زائد واحد التي تضم فرنسا و بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بدأت في الـ 2 من نيسان الماضي بحضور وفد أميركي دون أن يشارك بشكل مباشر في المفاوضات الهادفة إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوباتها عن إيران كمقدمة لعودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجبه.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله أمس بعد الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إحياء الاتفاق إن المحادثات دخلت أسبوعها ال11 وهي الآن في مراحلها الأخيرة ومع ذلك فإن المفاوضات الخاصة برفع العقوبات والقضايا ذات الصلة طالت أكثر من اللازم ولم تحل بعد.

وأضاف إن شواغل إيران بشأن هذه القضية مشروعة ومعقولة ويتعين على واشنطن أن ترفع أولا عقوباتها عن طهران حتى تعود الاخيرة للامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وأضاف إنه يتعين كذلك رفع حظر الأسلحة المفروض من الولايات المتحدة على إيران بشكل كامل.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يى أكد أمس خلال المؤتمر العالمي لنزع السلاح النووي الذي ترعاه الأمم المتحدة أن الإجراءات الأميركية الاحادية والمتغطرسة كانت الاسباب الكامنة خلف القضايا الشائكة إزاء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران داعياً واشنطن إلى تغيير موقفها الحالي من طهران.