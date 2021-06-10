وفيات فيروس كورونا في البرازيل تقترب من نصف مليون

برازيليا-سانا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 85748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 2723 وفاة.

ونقلت رويترز عن بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 17 مليونا و122 ألفا و877 إصابة منذ بداية الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 479515 حالة وفاة.

وكان خبراء صحة برازيليون حذروا من مواجهة بلادهم خطر موجة ثالثة مدمرة من وباء فيروس كورونا بسبب بطء وتيرة التلقيح وتخفيف القيود بشكل سابق لأوانه وانتشار نسخ متحورة من الفيروس.

وتعتبر هذه الإحصائيات في البرازيل ثالث أسوأ انتشار للمرض في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.