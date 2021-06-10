منظمة (فيا اراب) تجدد دعمها لسورية شعباً وجيشاً وقيادة

كراكاس-سانا

جددت منظمة “فيا اراب” التأكيد على دعمها وتأييدها لسورية شعباً وجيشاً وقيادة معربة عن رفضها للعقوبات الغربية الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري.

ووجهت المنظمة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته برئاسة زياد انريكي الحمد رئيس المنظمة وبحضور أمين منظمة حزب البعث العربي الإشتراكي في فنزويلا رياض ارشيد في مقر النادي السوري في كراكاس برقية تأييد وتهنئة للسيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتم في الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة من بينها الاتفاق على اتخاذ مقر دائم للمنظمة في العاصمة الفنزويلية كراكاس والاهتمام بشؤون الجالية العربية بشكل عام.

كما وجهت المنظمة رسالتين إلى كل من السفير البابوي في كراكاس وسفير الاتحاد الاوروبي في فنزويلا باسم الجاليات العربية السورية واللبنانية والفلسطينية تعرب فيها عن رفضها للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والجائرة وغير الإنسانية على الشعب السوري وتطالب بالعمل على إلغائها بأسرع وقت ممكن.