الطقس غداً.. أجواء ربيعية نهاراً وباردة ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتقترب من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام فيما يبقى بارداً نسبياً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…